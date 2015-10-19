Ереван, 19 октября, 2015, 14:24 — ИА Регнум. «В данный момент об иностранной экспансии речи нет, потому что мы считаем, что потенциал армянского рынка для нас еще далеко не исчерпан. Сейчас банк выходит на IPO на бирже Армении. Это будет своего рода народное IPO», — заявил в интервью финансовому порталу Bankir.Ru председатель совета директоров Юниаструм-банка Георгий Писков.

Георгий Писков. Фото: tadviser.ru

По его словам, компания пока размещает на рынке небольшую долю, но это одно из первых банковских IPO в Армении. «Для нас очень важен этот шаг: чтобы мнение наших клиентов учитывалось в стратегии банка», — отметил он.

Недавно стало известно о продаже Юниаструм-банка предпринимателю Артему Аветисяну за €7 млн. Это 0,07% от капитала, сообщалось в заявлении Bank of Cyprus, которому принадлежало 80% банка. Долями по 10% владели также президент «Юниаструма» Гагик Закарян и председатель совета директоров Георгий Писков

В связи с недавней продажей 80% Юниаструм-банка активность Юнибанка на банковском рынке Армении не снизится. «У Юнибанка там очень качественный розничный портфель. Три года назад мы приняли решение об агрессивном входе в розничный кредитный бизнес Армении. Совместно с другой нашей компанией «Протобэйз лабораториз» полностью реализовали проект по инжинирингу бизнес-процессов розничного кредитования в Армении, с нуля практически. Мы поставили туда программный продукт, который был разработан «Протобэйз лабораториз». И когда мы запустили кредитование, это вызвало шок: был предпраздничный период — декабрь, и вдруг сотрудники банка увидели, что могут обрабатывать по 3000 кредитных заявок в день. Для армянского банка это большой масштаб», — рассказал Писков.

Он привел данные о том, что по POS-кредитам и кредитам наличными Юнибанк занимает первое место в Армении. По потребительским кредитам — третье место. По срочным депозитам физических лиц — пятое. «Розница в Армении развивается с неким запаздыванием по отношению к России, и сейчас там продолжается динамичное развитие. Конечно, там есть трудности в экономике: Россия неизбежно влияет на своих соседей», — отметил собеседник.

Касаясь популярной системы денежных переводов «Юнистрим», Писков заметил, что она очень динамично развивается, несмотря на суровые условия: «Мы все знаем, что происходит на рынке мигрантов, на рынке денежных переводов. Но у нас мощная команда и партнерская сеть, которая насчитывает 460 банков в более чем ста странах мира. Мы однозначно оставляем «Юнистрим» и развиваем его как универсальную платежную платформу для физических и юридических лиц».