Канберра, 19 октября, 2015, 14:28 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт вместе со своими сподвижниками совершил нападение на свой бывший кабинет, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, сообщает The Daily Mail.

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Уточняется, что в кабинетах членов правительства обнаружены следы погрома. Злоумышленники разрушили мраморный стол стоимостью $590 и разнесли его куски по нескольким кабинетам здания.

Представитель административно-хозяйственной службы парламента Джон Райн прокомментировал ситуацию. По его словам, мраморный стол мог быть разрушен в результате танцев на его поверхности.

После того как были обнаружены следы погрома, началось расследование. В хулиганских действиях подозревается сам экс-премьер и несколько членов его правительства.

Напомним, что Тони Эбботт состоял на должности премьер-министра Австралии с 18 сентября 2013 года по 15 сентября 2015 года. Он является лидером Либеральной партии с 1 декабря 2009 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в свою бытность премьер-министром страны Эбботт потратил $5 тыс. бюджетных средств на приобретение 110 украинских флагов, а всего, согласно опубликованным данным, за последний год своего премьерства Эббот приобрёл более 900 флагов со всего мира, израсходовав при этом более $110 тыс. из бюджета Австралии.

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