Новосибирск, 19 октября, 2015, 14:06 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив заявил, что вопрос его вступления в «Единую Россию» носит «технический характер», поскольку он уже много лет является сторонником партии власти и ранее входил в ее фракцию в заксобарнии.

zsnso.ru Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив

«Я десять лет уже вхожу во фракцию «Единая Россия», являюсь сторонником партии «Единая Россия». Вопрос вступления в партию — технический вопрос, — сказал политик во время конференции, организованной порталом НГС. — Раньше я возглавлял большую компанию и сильно не занимался партийными делами. Когда я начал профессионально заниматься политической работой, заксобранием, законотворчеством, в принципе, я готов к вступлению в партию».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября вновь сформированный депутатский корпус избрал спикера областного заксобрания. Результаты голосования для многих оказались неожиданными. Фракция «Единая Россия» выдвинула на должность председателя Ивана Мороза, но большинство депутатов решили поддержать генерального директора ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» Андрея Шимкива. За Мороза проголосовал 31 депутат, за Андрея Шимкива — 44. Региональные заговорили о расколе внутри фракции партии власти, хотя некоторые эксперты считают, что результат был вполне предсказуемым.