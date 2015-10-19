Тирасполь, 19 октября, 2015, 13:55 — ИА Регнум. «Власти Украины шантажируют Приднестровьем своих европейских и американских партнеров», — заявил в эфире Первого приднестровского телеканала президент ПМР Евгений Шевчук.

politikus.ru Нищий

«Многие наверняка обратили внимание на очередные обвинения представителей украинского парламента в том, что мы, приднестровцы, якобы вмешиваемся во внутренние дела Украины, — продолжил глава государства. — Еще раз подчеркиваю: Приднестровье всегда придерживалось политики невмешательства. Ситуация на востоке Украины является внутренней проблемой Украины, и улаживать свой конфликт граждане Украины, по нашему мнению, должны сами».

Заявления украинских чиновников, по словам Шевчука, оказывают влияние на мирный процесс на Днестре и, «не исключено, являются подготовкой к чему-то большему, например к ужесточению блокады Приднестровья». «Отмечу, что, к сожалению, некоторые политики, дезинформирующие общественность, представляют на Украине органы власти. Более того, они стараются убедить в этом международное сообщество. Возможно, из-за серьезного внутреннего кризиса ряд представителей власти Украины уже более года не могут отказаться от воинствующей риторики, шантажируя Приднестровьем своих европейских и американских партнеров», — сказал он.

Он напомнил, что на территории Приднестровья почти 17 лет присутствуют офицеры — военные наблюдатели от Украины: «Они введены в состав Совместных миротворческих сил и могут свободно передвигаться по территории Приднестровья. И если бы украинские наблюдатели действительно располагали какими-либо фактами, они могли бы публично их озвучить на международной площадке Объединенной контрольной комиссии в присутствии ОБСЕ, провести открытый анализ со всеми участниками миротворческой операции. Приднестровье к этому готово. Более того, мы неоднократно предлагали и направляли в ОБСЕ официальные предложения провести мониторинг ситуации, в том числе на приднестровско-украинской границе, и убедиться в том, что Приднестровье не ведет никаких военных приготовлений. Мы открыты!»

«Наш национальный интерес заключается в мирном, созидательном развитии республики. Наш приоритет — развитие и укрепление экономических и культурных связей с соседями — Молдавией и Украиной, устранение любых барьеров в передвижении граждан, в торгово-экономических отношениях. Напомню, что на территории Приднестровья проживает до 80 тысяч граждан Украины, которые нуждаются в рабочих местах, учреждениях систем здравоохранения и образования. А все это возможно обеспечивать только тогда, когда будут сняты барьеры для экономики Приднестровья. Взамен мы видим только угрозы из уст политиков и создание дополнительных экономических препятствий, которые являются фундаментом для расширения бедности», — подвел итог Евгений Шевчук.

ИА REGNUM напоминает, что Приднестровская Молдавская Республика, около трети населения которой составляют украинцы, а 100 тыс. обладают гражданством Украины, с 2006 года находится в полномасштабной экономической блокаде со стороны Кишинева и Киева. В 2014—2015 гг. Кишинев и Киев еще более усилили блокаду ПМР, что привело к резкому обострению экономического кризиса в Приднестровье, и республика оказалась в самой сложной политической и социально-экономической ситуации с момента завершения молдавской агрессии 1992 года.

Блокадные и агрессивные действия Киева сопровождаются заявлениями об опасности нападения, якобы исходящей со стороны Приднестровья. Под этим предлогом к границе с ПМР стягиваются подразделения вооруженных сил и Нацгвардии Украины. Кроме того, в июле стало известно о планах по созданию совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (очевидно, на территории Украины), что означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.