Москва, 19 октября, 2015, 13:47 — ИА Регнум. «Такое падение импорта в Россию вполне оправдано, если учитывать общий спад ранка, — так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. — Падение в 57% базируется в основном на тех моделях, которые переживают сильный кризис или и вовсе ушли из России».

autonavigator.ru Bentley Mulsanne

В 2015 году о своем уходе с российского рынка в начале года объявил концерн General Motors, японская марка Honda перешла на продажи по предварительным заказам, а в след за ней и корейская марка SsangYong. Сложности на рынке также испытывают марки с низким уровнем локализации, такие как Suzuki (-64%), Subaru (-54%) и французские марки Peugeot (-72%) и Citroen (-71%).

В связи с нестабильностью валют большинство зарубежный марок были вынуждены повысить цены на автомобили, что значительно сказалось на спросе. В результате импорт автомобилей сократился, а самыми популярными на российском рынке стали машины, произведенные на территории РФ: Lada, Kia и Hyundai. Одной из причин этого стал высокий уровень локализации марок (от 50 до 70%) и умеренная ценовая политика.

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь месяцев также снизился — на 26,1% и составил 64,7 тысячи, из которых 60,5 тысячи экспортированы в страны СНГ.

Несмотря на общий рост продаж в люксовом сегменте автомобилей, где за счет вывода «Мерседесом» новой модели Mercedes-Benz Maybach S-Class продажи выросли в два раза, продажи марки Bentley сократились на 12%.

Так, за 9 месяцев 2015 года в России было продано 159 автомобилей этой марки, тогда как за аналогичный период прошлого года — 181 шт. При этом 101 автомобиль остался в Москве и области, а 12 машин уехали в Санкт-Петербург, а остальные в регионы России.