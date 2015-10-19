Вильнюс, 19 октября, 2015, 13:41 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Салюс Сквернялис сегодня, 19 октября, отправляется в Киев, чтобы обсудить связи правоохранительных органов и «европейские стандарты», сообщили ИА REGNUM в МВД Литвы.

Томас Б. Кеннингтон. Щепотка бедности. 1889

Во время визита Сквернялис встретится с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, представителями Украинской национальной гвардии, национальной полиции.

«Цель визита — укрепить связи министерств внутренних дел Литвы и Украины и правоохранительных учреждений, чтобы дальше развивать двустороннее сотрудничество и обмен опытом при внедрении европейских и международных демократических стандартов управления в Министерстве внутренних дел Украины и в подвластных ему структурах исполнительной власти», — сообщило Министерство внутренних дел.

Во время двухдневного визита министр Сквернялис посетит Министерство внутренних дел Украины, также встретится с секретарем Украинского национального совета безопасности и обороны Александром Турчиновым и заместителем главы администрации президента Украины Андреем Тарановым, ответственным за связи с правоохранительными органами.