Санкт-Петербург, 19 октября, 2015, 15:00 — ИА Регнум. В Петербурге насчитывается более 200 строений, представляющих культурную и историческую ценность, находящихся под угрозой уничтожения. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кононов, член Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, член совета Санкт-Петербургского регионального Комитета Международного совета по памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС СПб) .

kudainfo.ru Заброшенный особняк Г.И. Веге при Киновиевском ультрамариновом заводе (ныне «Пигмент»)

По его словам, «не «засветились» широко в прессе, но требуют безотлагательного участия многие объекты самого разного толка». В числе таковых он назвал, например, особняк Георгия Веге 1876 года постройки. Здание находится на границе исторического центра города, на территории завода «Пигмент» — одного из старейших лакокрасочных предприятий России.

«Этот погибающий региональный памятник с великолепными интерьерами сегодня стоит с открытой кровлей, доступен любой непогоде. Я так понимаю, что собственник просто хочет от него избавиться, не предпринимает никаких действий, а особняк на глазах гибнет, — рассказал он. — Мы пытались влиять на ситуацию, обращая внимание на это представителей власти, но ничего не меняется. Пройдет ещё один — два сезона, и мы его просто потеряем, интерьеры невозможно будет отреставрировать».

Под угрозой гибели, как отмечает эксперт, находится и другой памятник регионального значения — деревянная дача, находящаяся около железнодорожной станции «Курорт» в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга).

«Еще года три назад это здание было в хорошем состоянии, а сейчас все двери и окна выбиты. Строение пережило пожар, и тоже погибает. Не было никакой консервации, а ведь это «визитная карточка» «Курорта». Логично пока хотя бы сделать временную кровлю, «зашить» здание по контуру щитами, чтобы оно не стало убежищем бездомных», — сказал Кононов.

Среди исчезающих — ряд деревянных строений в Курортном районе, а также в исторических пригородах Петербурга — Пушкине, Павловске, Петергофе. «Но могу сообщить, что и в Центральном районе города есть одно из немногих сохранившихся деревянных зданий — двухэтажный дом возле Варшавского вокзала. Он расселен, сейчас наметился какой-то прогресс — вроде бы церковь готова разместить в нём свой социальный центр, но прежде придется заново подключать воду и электричество, от которых объект давно отключен. Непонятно, получится это или нет. А пока зимой бездомные выламывают щиты на окнах, и вполне можкт возникнуть пожар — дом уже горел, к счастью пожар тогда был небольшим. Понятно, что в случае с деревянными зданиями один пожар — и памятника нет».

Ещё один адрес — 5-я линия Васильевского острова, где находится замечательное деревянное здание в составе комплекса наркологической больницы, которая много лет назад от него отказалась. «Сама больница переживает не лучшие времена, корпуса требуют ремонта, и этот региональный памятник остается бесхозным. В идеале, стоило бы найти ответственного пользователя, отдать это здание под какие-то культурные цели, — считает Кононов. — Но пока оно пропадает».

Среди не деревянных забытых объектов культурного наследия, о которых ещё несколько лет назад много писали, Александр Кононов назвал дом на Фонтанке, 145. «В 2011 году там снесли дворовые флигели, но градозащитникам удалось остановить снос лицевого корпуса. С тех пор изменился статус строения: он был признан сначала вновь выявленным объектом культурного наследия, а потом и памятником регионального значения. Определены границы, объект охраны, но ничего не происходит — только продлевают кассационный договор. Сначала город пытался расторгнуть договор с инвестором, но сделать это не удалось. Дом погибает, и по уму, стоило бы определить какую-то более разумную функцию этому зданию», — рассказал он.

Список исчезающих памятников, как утверждает эксперт, можно продолжить. «Пытаемся аккумулировать информацию по таким объектам, возможно, не по всем районам исчерпывающую, но тем не менее, — пояснил Александр Кононов. — Если мы говорим обо все территории Петербурга, сотни две таких «тёмных мест» есть точно».

Напомним, что в Санкт-Петербурге насчитывается свыше 8 тыс. памятников истории и культуры регионального значения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2012 году в России насчитывалось 176 тыс. исторических памятников регионального и федерального значения. В информационной системе «Памятники России 2000» речь шла о 146 тысячах памятниках. В Минкультуре РФ в настоящее время идет работа по составлению электронного единого госреестра, позволяющего упорядочить информацию о количестве памятников в стране. Эта работа должна быть завершена к 2018 году.