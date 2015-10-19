Москва, 19 октября, 2015, 13:15 — ИА Регнум. Более трети (36%) граждан РФ обвиняют США в миграционном кризисе в Европе, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Горбаруков, ИА REGNUM. Волна мигрантов.

При этом 16% жителей страны отмечают, что в массовом бегстве людей виноваты правительства стран Ближнего Востока, 9% россиян перекладывает ответственность на мировую политическую систему в целом, 6% — на Европейский союз, а 5% винят в произошедшем террористов и исламистов.

49% респондентов уверены, что мощный поток мигрантов связан с активными военными действиями на родине беженцев. При этом 10% опрошенных считают, что люди отправляются в страны Европейского союза на поиски лучшей жизни, а 7% граждан РФ предположили, что мигрантами движет бедность и необходимость зарабатывать финансовые средства.

По данным опроса ВЦИОМ, 61% жителей нашей страны испытывают сочувствие по отношению к людям с Ближнего Востока, 21% опрошенных остаются безразличными, 5% респондентов питают уважение, 4% выражают симпатию и столько же ощущают антипатию, а 3% — осуждают. Еще 5% граждан РФ затруднились ответить.

Отметим, что опрос был проведен в 132 населенных пунктах РФ, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.