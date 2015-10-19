Москва, 19 октября, 2015, 13:03 — ИА Регнум. «Мы полностью поддерживаем законопроект о священных текстах, внесенный президентом РФ в Госдуму, и, более того, мы его ждали. И не только мусульмане, а все традиционные конфессии в России, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Общественной Палаты Российской Федерации, муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир Крганов. — Более того, ранее были обсуждения идеи этого законопроекта как в Общественной палате РФ, так и в профильном комитете Госдумы».

Явление Христа народу. Картина. Художник Иванов Александр Андреевич (1837 — 1857).

По словам Альбира Крганова, давно необходимо было избавить священный книги основных конфессий России — Библию, Коран, Танах и Ганджур — от подозрений в экстремизме.

«И то, что президент принял такое решение, и обратился в Госдуму с подобной инициативой — это очень важно. Это является цементирующей основой единства наших народов, потому что у нас многонациональная страна, и ни в коем случае нельзя давать даже малейшей возможности или искушения играть на чувствах верующих людей. И, надеюсь, что соответствующий закон со временем станет надежным заслоном в такого рода дестабилизации», — подчеркнул Альбир Крганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Госдуме настаивают на обсуждении с экспертами президентского законопроекта о том, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие духовную основу основных религий народов, населяющих Россию, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. С таким предложением выступили депутаты фракции «Единая Россия» на заседании «круглого стола» в Госдуме. Причем обсуждение продолжится не только в Госдуме и Совфеде, но и в регионах.