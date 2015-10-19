Москва, 19 октября, 2015, 13:08 — ИА Регнум. Встречи между госсекретарём США Джоном Керри и руководством РФ по поводу сирийского конфликта нет в планах: на высшем уровне этот вопрос обсуждать с США не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

strani.ru Сирия. Пальмира.

«Нет, речь не идет о высшем уровне», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября на пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Гарсиа-Маргальо и Марфилем Керри заявил, что власти США в ближайшие дни намерены провести переговоры с представителями РФ, Турции, Саудовской Аравии и Иордании по ситуации в Сирии.

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