Волгоград, 19 октября, 2015, 12:58 — ИА Регнум. В Волгограде памятный крест в часовне храма пострадал от рук вандалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 19 октября, подозреваемые в циничном поругании святыни уже задержаны.

34.mvd.ru Вандалы разрушили памятный крест в Волгограде

Преступление было совершено накануне вечером на улице Володарского в Центральном районе города-героя. В отдел полиции очевидцы сообщили, что неизвестные в часовне «Урюпинской иконы Божьей матери разрушили памятный крест «Православным воинам, отдавшим жизнь за веру и Отечество в мирное время».

Начались поиски преступников. В итоге полицейские патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками частного охранного предприятия задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались молодые люди, самому старшему из которых 22 года, а младший — еще подросток, ему всего 16 лет. Задержанные в содеянном сознались, однако пояснить причины, толкнувшие их на это преступление, не смогли. Все шестеро находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время в отношении молодых людей может быть возбуждено уголовное дело. Пока этот вопрос решается.

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Вандал, разрушивший скульптуру девочки Милы, предстанет перед судом (Волгоград)

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в Волгограде вандала, который разрушил скульптуру девочки Милы, установленную на Солдатском поле в Городищенском районе Волгоградской области, суд обязал выплатить деньги за восстановление памятника. Речь идет о взыскании более 600 тыс. рублей. Само преступление было совершено в январе 2014 года. Мужчина опрокинул скульптурную композицию — один из основных элементов памятника истории и культуры «Братская могила воинов 62 Армии, погибших в период Сталинградской битвы», а затем снял с нее медные пластины в целях их дальнейшей продажи, полностью уничтожив памятник. Осужден за вандализм он был в конце прошлого года.

Добавим, что только за последние шесть месяцев прошлого года в регионе было совершено более десятка актов вандализма. От рук преступников страдали памятники, святыни и общественный транспорт. Так, 18-летний учащийся профессионального училища летом отдыхал с друзьями в парке одного из хуторов Алексеевского района. После ссоры со знакомым, он вымести злобу на скульптурной композиции «Медведица и три медвежонка», ударив ее несколько раз ногой. В результате деревянные фигуры медведей были разрушены. Ущерб составил 26 тысяч рублей. Суд приговорил вандала к обязательным работам.

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А в начале октября за поджог венка, установленного возле вечного огня на Аллее Воинской славы, в поселке Пятиморск Калачевского района была задержана местная жительница. В ту ночь она распивала спиртные напитки в компании своих знакомых. Свой поступок она объяснила тем, что не отдавала отчет своим действиям, так как находилась в состоянии опьянения. Как стало известно, женщина ведет аморальный образ жизни, нигде не работает и лишена родительских прав в отношении двоих детей.