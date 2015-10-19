Киев, 19 октября, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Украинский государственный концерн «Укроборонпром» поставит на вооружение ВСУ новую винтовку «Гопак» отечественного производства.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM. Гопак.

Об этом сегодня, 19 октября сообщает пресс-служба концерна, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно предоставленной информации, калибр новой винтовки — 7,62×39, вес — менее 5 кг, скорострельность — 30 выстрелов в минуту, при необходимости ее можно оснастить специальным глушителем.

Отмечается, что винтовку «Гопак» разработали специалисты ОАО «Завод «Маяк», оружие уже представили в рамках XII Международной специализированной выставки «Оружие и безопасность 2015.

«После осуществления государственных испытаний новая разработка попадет на вооружение украинской армии», — сказано в сообщении «Укроборонпрома». Почему именно выбрано именно такое название — не комментируется.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Украина торжественно представила образец ударного вертолета Ми-2МСБ-В с вооружением собственного производства, который в перспективе может быть закуплен на вооружение Нацгвардии Украины, однако публикой новинка была воспринята критически.

В августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что перед украинский оборонной промышленностью в настоящий момент стоят «самые амбициозные задачи», подчеркнув, что «для того чтобы выпускать технику лучше, чем у «ватников», здесь много ума не надо».