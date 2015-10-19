Москва, 19 октября, 2015, 12:19 — ИА Регнум. «Прежде всего я выражаю огромную благодарность главе нашего государства Владимиру Путину за то, что он уделил внимание этому важнейшему вопросу — вопросу сохранения священных текстов традиционных религий, — — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель «Международной исламской миссии», муфтий Шафиг Пшихачев, комментируя внесение президентом РФ в Госдуму законопроекта о священных текстах.

pri.org Священные тексты.

«Если мы возьмем для примера Коран, то увидим, что в последнее время какие-то уездные суды проводили какие-то подозрительные экспертизы с участием экспертов, которые не имеют никакого отношения к религии. И признавали тексты Корана экстремистскими. И было очень важно, чтоб эти тексты были оставлены в покое, чтоб они не подвергались таким экспертизам. Потому что с таким подходом к проблеме на территории России пришлось бы запретить все священные тексты», — заявил Шафиг Пшихачев.

«Эти моменты можно было бы решить, не загружая этими проблемами главу государства. Но, к сожалению, многими вопросами приходится заниматься лично самому Владимиру Путину. И в этот раз он не обошел своим вниманием такую важную проблему, как государственно-церковные отношения, — подчеркнул Шафиг Пшихачев. — Законопроект, запрещающий подвергать экспертизам тексты священных книг на предмет экстремизма, который внесен в Госдуму, очень важен. И я очень надеюсь на то, что депутаты Госдумы воспримут эту инициативу очень серьезно и запретят это на законодательном уровне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября 2015-го городской суд Южно-Сахалинска получил оригинал апелляционной жалобы от представителя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на решение судьи Южно-Сахалинского городского суда Натальи Перченко о признании экстремистским материалом книги «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в исламе». Рамзан Кадыров решил обжаловать решение горсуда Южно-Сахалинска, признавшего экстремистскими несколько цитат из Корана. Накануне глава Чечни назвал прокуроров и судей, участвовавших в процессе, «шайтанами» и «предателями». В Генпрокуратуре господину Кадырову заявили о недопустимости таких высказываний, однако в суде Южно-Сахалинска уже признали, что решение могло быть ошибочным, и сами предложили чеченскому чиновнику его обжаловать, сообщает «КоммерсантЪ».

Президентский законопроект, внесенный в Госдуму, поддерживает также член Общественной палаты РФ протоиерей Александр Пелин, который утверждает, что при изучении текстов священных книг нельзя допускать неосторожных интерпретаций, необходимо понимать ту культурную среду, в которой создавались эти тексты.