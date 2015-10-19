Волгоград, 19 октября, 2015, 12:10 — ИА Регнум. В Волгограде жители и гости города смогли оказаться в далеких 40-х. Военно-историческая реконструкция, которую провели члены военно-исторического клуба «Пехотинец» и курсанты Волгоградской академии МВД РФ, состоялась в минувшее воскресенье на территории бывшего поселка Алексеевка, ныне Максима Горького в Советском районе. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны располагался немецкий концлагерь «Дулаг 205», в котором содержалось свыше 6 тысяч пленных бойцов, выжить удалось лишь нескольким сотням.

vk.com/club7230500 Военно-историческая реконструкция в поселке Максима Горького в Волгограде

Активисты-реконструкторы постарались максимально правдоподобно и с исторической точностью воссоздать один день жизни за выживание пленных красноармейцев, которые отважились на побег из лагеря смерти. Для этого, по словам заместителя руководителя военно-исторического клуба «Пехотинец» Антона Артамонова, в музее-панораме «Сталинградская битва» члены клуба проштудировали все архивные документы, изучили воспоминания очевидцев. Всего в реконструкции приняли участие 80 человек. Сцены жестокого и бесчеловечного содержания фашистами солдат и офицеров Красной Армии и их расстрелы, ужасы и тяготы жизни пленных, воспроизведенные в ходе реконструкции, производят сильнейшее впечатление. Поэтому, организаторы установили возрастной ценз — 16 лет.

«Этой постановкой мы хотим напомнить, что такое фашизм и показать все его бесчеловечные проявления», — цитирует ТАСС слова заместителя руководителя военно-исторического клуба «Пехотинец» Антона Артамонова.

Памятное мероприятие, которое проводится уже шестой год подряд, было посвящено жертвам фашистских концлагерей. Участники акции возложили цветы и венки к памятному знаку, установленному на месте бывшего лагеря, священник отслужил по погибшим поминальную панихиду.

Концлагерь «Дулаг-205» появился под Сталинградом осенью 1942 года. Оккупанты огородили часть степного пространства двумя рядами колючей проволоки. Здесь немецкие оккупанты гноили советских военнопленных и мирных граждан. Раненые, которые попадали сюда, сгнивали заживо. Весь режим лагеря был рассчитан на систематическое истребление военнопленных и мирных советских граждан. Ежедневно в 5 часов 30 минут фашисты выгоняли пленных на рытье окопов и блиндажей, сбор травы из-под снега для лошадей, рытье могил. Всякого, кто отставал от строя или в изнеможении падал, охрана избивала палками и расстреливала. Жестокость фашистских извергов не знала предела. Пленных десятками убивали по малейшему поводу.

Пересыльный лагерь военнопленных, так называемый «Дулаг-205», находившийся у села Алексеевка под Сталинградом, советские войска захватили в середине января 1943 года. Из докладной записки заместитель наркома обороны и начальника Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР Виктора Абакумова в Совнарком Союза ССР «товарищу Вышинскому» от 2 сентября 1943 года: «На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода, а также освобождено несколько сот истерзанных, истощенных от голода и до крайности измученных бывших военнослужащих Красной Армии».

Как показал на допросе в сентябре 1943 года бывший офицер контрразведки при лагере капитан Вильгельм Лянгхельд: «Немецкое командование рассматривало русских военнопленных, как рабочий скот, необходимый для выполнения различных работ. Русских военнопленных, содержавшихся в Алексеевском лагере «Дулаг-205», как и в других немецких лагерях военнопленных, кормили впроголодь лишь для того, чтобы они могли на нас работать. …Зверства, которые мы чинили над военнопленными, были направлены на истребление их, как лишних людей. … В германской армии по отношению к русским существовало убеждение, являющееся для нас законом: «Русские — неполноценный народ, варвары, у которых нет никакой культуры. Немцы призваны установить новый порядок в России». Это убеждение было привито нам германским правительством».

Добавим, что в Алексеевском лагере, рассчитанном на 1,2 тыс. человек, было заключено до 4 тыс. советских военнопленных, размещенных в невероятной тесноте и в жутких антисанитарных условиях. Советские военнопленные, находясь в «Дулаге-205», кормились впроголодь, а с начала декабря 1942 года командование 6 германской армии совершенно прекратило снабжение лагеря продовольствием, военнопленные начали массово умирать от голода. В декабре за день умирало до 50−60 человек, и к моменту освобождения лагеря войсками Красной армии погибло около 3тыс. человек.