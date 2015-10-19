Липецк, 19 октября, 2015, 12:11 — ИА Регнум. В Липецке подходит к концу Всероссийский фестиваль мастеров народной игрушки. Как уже сообщало ИА REGNUM, торжественное открытие мероприятия прошло 17 октября.

Павел Ищенко. ИА REGNUM Филимоновская игрушка. Автор: Роман Орлов (Тульская область)

Всего на фестиваль съехались более 150 мастеров. Среди изделий, которые демонстрировали умельцы, — глиняные игрушки, куклы-обереги, гончарные изделия, резьба по дереву, панно из кукурузных листьев и соломы, расписная посуда, свистульки с водой и игрушки-шаркунки (берестяные погремушки).

Павел Ищенко. ИА REGNUM Шерстяные игрушки Ирины Шиковой (Волгоградская область)

Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках. В Областном выставочном зале работала ярмарка и выставочная экспозиция, в Управлении молодежной политики — «Славянская вечеринка» с реконструкторами.

Практически все, что мастера привезли с собой на выставку, в выставочном зале можно было научиться делать самостоятельно. Больше всего желающих было узнать, как несколько кусочков материи превратить в куклу, которая будет «охранять» своего владельца от напастей. На куклах-оберегах не рисуют и не вышивают лиц — по поверью, так через нее нельзя было навредить человеку, для которого она предназначалась. Для изготовления таких кукол не используются ножницы и иголки — оберег «сворачивается» из цельных разноцветных лоскутов и перевязывается нитками. Желающих «связать» себе куклу на счастье среди посетителей фестиваля было немало. В мастер-классах увлеченно участвовали и мальчики — хотя в древности к изготовлению кукол-оберегов домочадцы мужского пола не допускались.

Павел Ищенко. ИА REGNUM Мастера из Дагестана

В экспозиции были также и более привычные современному человеку промыслы: картины и игрушки из валяной шерсти, вязанные крючком сувенирные звери, портретные текстильные куклы (среди них скромно сидел Александр Сергеевич Пушкин), украшения из бисера и полимерной глины.

В воскресенье, 18 октября, умельцы соревновались в мастерстве — за два часа им нужно было изготовить игрушку в присутствии зрителей и жюри. В последний день фестиваля, 19 октября, после круглого стола жюри назовет имена лучших мастеров народной игрушки, победителей конкурса «Литературные образы в традициях игрушки» и блиц-конкурса.

Павел Ищенко. ИА REGNUM Домовой – персонаж славянской мифологии

Комиссию экспертов возглавила Ралия Мусина, профессор Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова, доктор искусствоведения, член секции критики Московского Союза художников, член комиссии по народному искусству при Союзе художников России, член Федерального Экспертного совета по народным художественным промыслам. Также в состав жюри вошли директор московского Музея традиционного искусства народов мира Александр Быков, искусствовед и коллекционер народной игрушки Марианна Обоева, сотрудник Русского музея и специалист по глиняной игрушке Ирина Колобкова, а также искусствовед, член Союза художников и Союза журналистов России, член Национальной организации экспертов в области искусства Татьяна Нечаева. Почетным гостем мероприятия от Министерства культуры стала заместитель директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Елена Занина.