Самара, 19 октября, 2015, 11:57 — ИА Регнум. Руководство Самарского филиала ПАО «Т Плюс» (прежнее название Самарский филиал ОАО «Волжская ТГК») заявило, что тольяттинцы не заплатили за тепловую энергию примерно 1,1 млрд рублей, «причем часть этого долга явно образовалась из-за применения мошеннических схем в коммунальных компаниях города», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

q828.tistory.com Загадочная черная дыра.

Следственным отделом Управления МВД по Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей ОАО «УК № 5» по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения». По версии следствия, часть финансовых средств, собранных управляющей компанией с жителей Комсомольского района Тольятти на оплату тепловой энергии, была похищена, а не перечислена энергетикам.

ОАО «УК № 5» заключило договор теплоснабжения с филиалом ОАО «Волжская ТГК» в октябре 2013 года. За период с 1 января 2014 года до 13 октября 2015 года управляющая компания успела накопить долг за отопление в размере 45,1 млн рублей. По договору на поставку горячего водоснабжения «УК № 5» вообще не платила энергетикам без малого два года. Причем жители многоквартирных домов в Комсомольском районе в это время оплачивали коммунальные счета. Эти средства должны были направляться производителям тепловой энергии и горячей воды, но злоумышленники из числа руководителей «УК № 5» распоряжались частью из них по своему усмотрению.

Отметим, что это не первое уголовное дело, возбужденное в 2015 году по аналогичным поводам. Помимо ОАО «УК № 5» под пристальный контроль полиции уже попали ООО УК «Содружество» и ООО УК «Стандарт ЖКХ». В прошлом году по сходному делу к двум годам колонии общего режима судом Центрального районного суда Тольятти приговорен экс-директор ЗАО «УК ЖКХ» и ООО «УК ЖКХ» Михаил Скоробогатов.

«Задолженность тольяттинских потребителей за тепло и горячую воду растет быстрыми темпами, что вызывает серьезные проблемы в финансировании производственных нужд теплоснабжения города, — сообщил директор Самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Захожай. — Отсутствие средств, вызванное злоумышленниками, не только затрудняет финансирование ремонтов оборудования, но и приводит в свою очередь к задолженности энергетиков перед поставщиками топлива для электростанций».

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