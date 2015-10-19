Благовещенск, 19 октября, 2015, 11:33 — ИА Регнум. В Амурской области резко выросла цена на красную икру. Килограмм деликатеса, и до того бывший недешевым, теперь стоит 3 и более тысячи рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wallpaperscraft.com Икра.

Вместе с покупателями повышение цен на зернистый деликатес зафиксировали и специалисты Амурстата: резкий скачок в сентябре составил 20,5%.

«В среднем цена в сентябре на икру лососёвую держалась на уровне 2 700 рублей с небольшим. Хотя в сентябре прошлого года цена была намного ниже. Но здесь мы просто констатируем факт. Сегодня икру продают в основном по 3 тысячи за килограмм», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела сводных статических работ Амурстата Ирина Ремихова.

Аргументов на такое значительное повышение у продавцов нет, они ссылаются на поставщиков. Те, в свою очередь, жалуются на Москву, потому что в столицу уходит большая часть лососёвой икры. Региону достается немного. В основном товар привозят с Сахалина и Камчатки, реже — из Приморья.

В Росрыболовстве страны считают, что рост цен происходит из-за скудного выбора рыбы лососёвых пород. Однако продавцы спешат успокоить — к Новому году ценники на красную икру переписывать не будут.

«Спрос превышает предложение, вот и цены взлетели. Но, думаю, больше повышать цены не будем — на Новый год стоимость за килограмм останется на сегодняшнем уровне», — пообещали продавцы рыбного рынка в Благовещенске.