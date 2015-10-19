Москва, 19 октября, 2015, 11:21 — ИА Регнум. Из-за сложной экономической ситуации в России руководство китайской компании Chery приняло решение отложить запуск кроссовера Tiggo 3 в России на 2016 год. Автомобиль должен был выйти на российский рынок этой осенью.

caroftheday.ru Chery Tiggo 3

Согласно статистике АЕБ, падение продаж марки Chery в России за 9 месяцев 2015 года составило 69%, а за сентябрь марке удалось реализовать всего лишь около 500 автомобилей.

«В связи с нестабильной экономической ситуацией в России мы перенесли сроки старта продаж Tiggo 3 на первую половину следующего года. Автомобиль будет собираться на заводе «Дервейс» в Карачаево-Черкесии», — сообщают в российском офисе Chery, пишет «АвтоСреда».

Напомним, в целом продажи китайских брендов в России за 2015 год снизились на 59,9%.

Как считают опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты, благодаря высокой популярности кроссоверов на российском рынке есть вероятность, что компания Chery сможет реабилитироваться с выпуском нового вседорожника. Отметим, компания также планирует повысить уровень локализации и организовать сборку на территории России. Chery Tiggo 3 — это более усовершенствованная модель Chery Tiggo FL. Стоимость автомобиля Chery Tiggo FL начинается от 655 900 рублей, согласно официальному прайс-листу.

Компания Chery Automobile была основана в 1997-м. До сих пор 90% акций принадлежат государству. Компания является первым китайским автоэкспортером (2001 год). Первая страна, куда начали экспортировать автомобили Chery, — Сирия.

С 2005 года автомобили китайской марки продаются и производятся в России.

Модельный ряд Chery в России состоит из восьми моделей. Среди них седаны, хетчбеки, кроссоверы и универсалы повышенной проходимости. Самой популярной моделью за последнее время неизменно является полноприводный Tiggo.

Согласно статистике Международной организации производителей автомобилей (OICA), Chery занимает 27-е место в мировой автомобильной индустрии.