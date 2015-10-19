Берлин, 19 октября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. В Интернете появились первые шпионские фотографии удлиненной версии «заряженного» пикапа Ford F-150 Raptor под названием SuperCab.

a777aa77.ru Удлиненная версия пикапа Ford F-150 Raptor

Автомобиль укомплектуют 3,5-литровым турбодвигателем V6 мощностью около 450 л.с. и 10-ступенчатой АКП с возможностью переключения передач подрулевыми лепестками. Прежний пикап оснащали 411-сильным «атмосферником» V8 объемом 6,2 литра, пишет Motor.ru.

Кроме того, новое поколение модели получило особую внедорожную подвеску фирмы Fox для раллийных соревнований и алюминиевые компоненты.

Благодаря последним Ford F-150 Raptor стал на 227 кг легче, чем его предшественник.