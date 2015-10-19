Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2015, 11:10 — ИА Регнум. Маленький медвежонок, застрявший в форточке, стал звездой YouTube. Видео с участием косолапого было снято на Камчатке.

ЦИтата из м/ф. Винни-Пух. Режиссёр Фёдор Хитрук. (1969) Друзья помогают Винни-Пуху выбраться.

Хозяева частного дома вернулись в жилище и застали медвежонка на кухне. По словам очевидцев, забравшись через форточку, он уничтожил почти все съестное, что нашел на кухне.

Как и Винни-Пух, который также переусердствовал с угощением в гостях, медвежонок долго не мог выбраться на улицу. Через несколько минут ему это удалось, и сладкоежка скрылся в лесу.

Видео с участием косолапого за сутки набрало тысячи просмотров на YouTube, а сам мишка получил прозвище Камчатский Винни-Пух.