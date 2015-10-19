Москва, 19 октября, 2015, 10:54 — ИА Регнум. Популярный мессенджер Viber перенес свои серверы в Россию. Компания пошла на этот шаг после вступления в силу закона о персональных данных граждан.

guides-for-games.ru Серверы

Теперь на российской территории будут храниться номера телефонов, логины и пароли. Сообщения остаются на устройствах пользователей, рассказал «Известиям» представитель Viber Media Елена Грачева.

Ранее перенести персональные данные в дата-центр на территории России договорилась корпорация Apple.

Закон начал действовать 1 сентября 2015 г. Он обязывает иностранные и местные компании хранить и обрабатывать личную информацию россиян на территории страны.