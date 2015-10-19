Подольск, Московская область, 19 октября, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Убивший своих малолетних детей житель города Подольска (Московская область) планировал преступление заранее. Ещё за неделю до совершения преступления он уже знал, что убьёт родных. Мотив — материальные затруднения, передаёт НТВ.

Убийство. Картина Михай Мункачи. (1882-1887).

Сейчас гражданин России Дмитрий Мелованов находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по двум статьям: «Убийство двух малолетних, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух и более лиц».

Ранее ничто не предвещало трагедии. В соцсетях жена размещала семейные фотографии, под одной из которых сын оставил комментарий: «Папа самый лучший». Родители не были бедными людьми, успешно работали в бизнесе, связанном с туризмом и поездками за рубеж.

Уточняется, что Мелованов собирался совершить самоубийство после проделанного злодеяния. Помешал этому племянник Меловановых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября в городе Подольске мужчина нанёс смертельные ножевые ранения двум своим детям: 4-летнему сыну и 9-месячной дочери. После этого он напал на их мать.

Жена осталась жива после нападения. Состояние женщины на данный момент расценивается как тяжёлое.

Читайте подробнее: Астахов: Жена убийцы своих детей из Подольска осталась жива