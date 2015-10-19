Варшава, 19 октября, 2015, 10:22 — ИА Регнум. Среди многочисленных польских партий и движений есть одна, которая то уходит в глубины, то поднимается на поверхность, но является в изменчивом варшавском салоне исторической константой последних столетий. Если бы кто-нибудь решился придать этой партии институциональный характер и дать ей имя, то им бы стало — «Польша между».

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Польша между Западом и Востоком, между Австро-Венгрией, Пруссией и Российской империей, между Берлином и Москвой.

25 лет назад после того, как на смену Польской Народной Республике пришла III Речь Посполитая, казалось, что для Варшавы начинается новая эра по-настоящему суверенного развития и процветания в семье европейских народов. Уходила в прошлое фрустрация советского прошлого, заставлявшая польских руководителей постоянно гадать во время вызовов в Советский Союз, а что скажет Москва.

Элита объясняла народу, что Североатлантический альянс — это не «агрессивный» Варшавский договор, а Европейский союз — не «авторитарный» Совет экономической взаимопомощи. И не важно, что в последних двух международных организациях Польша с самого начала выступала на правах учредителя, в то время как к НАТО и ЕС она присоединялась в числе одной из последних.

В Варшаве были уверены, что теперь у них развязываются руки для проведения новой политики, позволяющей стать региональным лидером, который приведет — как традиционный покровитель — в «западный рай» свои бывшие окраины — соседние Белоруссию и Украину.

Со своей стороны Польша выполняла союзнические обязательства. Как когда-то в 1968 году польская армия приняла участие в операции «Дунай», направленной на подавление «Пражской весны», так в 2000-х годах она же по зову Вашингтона отправилась в Ирак и Афганистан.

Правда, в отличие от событий в Чехословакии, где военные потери составили лишь десять человек и то потому, что солдаты гибли из-за неосторожного обращения с оружием, был случай самоубийства, а еще один солдат по пьяни ранил двух своих сослуживцев, Ближний Восток оказался более опасным местом.

Но что это значило по сравнению с чувством гордости за оказанную помощь «нашему американскому союзнику».

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Все статьи автора: Станислав Стремидловский