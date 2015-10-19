Окуловка, Новгородская область, 19 октября, 2015, 10:21 — ИА Регнум. В городе Окуловка Новгородской области открыли скульптурную композицию «Цой на мотоцикле». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Окуловского района, открытие памятника музыканту, лидеру группы «Кино» Виктору Цою состоялось на площади у железнодорожного вокзала 17 октября.

http://www.okuladm.ru Памятник Виктору Цою открыт у вокзала в Окуловке Новгородской области.

Бронзовый памятник работы скульптора Алексея Благовестнова представляет собой музыканта в очках, сидящего на мотоцикле «Ява» с разбитой фарой.

В церемонии открытия памятника в Окуловке участвовали автор скульптуры Алексей Благовестнов, а также экс-директор группы «Кино» Юрий Белешкин. Глава Окуловского района Сергей Кузьмин рассказал собравшимся легенду, согласно которой Цой однажды проезжал через Окуловку в деревню Новотроицы Валдайского района к своим знакомым и ночевал в местном общежитии. Он также отметил, что памятник музыканту смогут видеть пассажиры всех поездов, проезжающих через Окуловку.

Отметим, что скульптура была изготовлена ещё в 2002 году. Её хотели установить в Москве или Санкт-Петербурге, но власти обеих столиц от неё отказались.