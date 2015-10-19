Москва, 19 октября, 2015, 10:07 — ИА Регнум. Решение о начале операции Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) в Сирии принималось без спешки. Об этом заявил руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов в интервью ТАСС.

ruposters.ru Cпецподразделения Вооруженных Сил были заблаговременно отправлены в Сирию

«Финальная стадия обсуждения операции в Сирии с участием наших военных происходила на заседании СБ России поздно вечером 29 сентября, — говорит он. — Мы еще раз взвесили «за» и «против», плюсы и минусы».

Иванов добавил, что все действия предварительно обдумывались, тщательно просчитывались и согласовывались с Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

«Сейчас уже не секрет, что боевые самолеты и некоторые спецподразделения Вооруженных Сил были заблаговременно отправлены в Сирию», — напомнил руководитель администрации президента РФ.

Как ранее передавало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ на территории Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство» началась 30 сентября. С просьбой об оказании военной помощи к руководству РФ обратился президент Сирии Башар Асад.

После этого Совет Федерации в ответ на запрос президента РФ Владимира Путина дал согласие на использование российских Вооружённых Сил за рубежом.