Таллин, 19 октября, 2015, 10:05 — ИА Регнум. Основная причина массовой эмиграции молодежи из Эстонии заключается в том, что в стране слишком много людей поступают в университеты — большая их часть затем не понимает, чем вообще можно заняться в жизни.

mudrikon.ru Студентка.

Об этом сегодня, 19 октября, член правления Эстонской торгово-промышленной палаты, совладелец крупнейшего мебельного предприятия Эстонии AS Standart Энн Вескимяги сообщил эстонскому телеканалу ETV+.

По его словам, в Эстонии после 9-го класса (основная ступень обучения) 70% учеников идёт дальше в гимназию (10−12 классы), и лишь 30% хотят получать профессию. В других европейских странах ситуация прямо противоположная: только 40% школьников поступают в гимназию.

Вескимяги считает, что разница подходов существенная. Как следствие, убежден он, после окончания университета многие не могут найти работу, так как их специальность не востребована на рынке труда. «Нам нужно проводить разъяснительную работу с молодыми людьми уже в основной школе, чтобы они смогли сделать правильный выбор», — считает он.

Сокращение числа студентов в Эстонии имеет, по словам Вескимяги, еще один плюс: сократится количество учебных программ, следовательно, появятся дополнительные деньги. «Эти деньги надо направить в профессионально-технические учебные заведения. Тогда в нашей стране можно будет вырастить очень хороших специалистов со средним образованием», — говорит он.