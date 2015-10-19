Москва, 19 октября, 2015, 09:58 — ИА Регнум. Правительство РФ одобрило идею законопроекта, согласно которому не будут облагаться налогом на прибыль затраты организаций на отпуск сотрудников и членов их семей. Работодатель будет освобождён от данного налогообложения при соблюдении следующих условий: отпуск будет проведён в России, стоимость путёвки не должна превышать 50 тыс. рублей, пишут «Известия».

turgenevskoe-leto.ru Отпуск в России.

Уточняется, что цель законопроекта — поддержать российских туроператоров. 60% отдыхающих не могут себе позволить путешествовать из-за ограниченных финансовых возможностей.

Законопроект предполагает учёт затрат на отдых не только сотрудников организации, но и их родственников: супругов, родителей, детей до 18 лет, а также детей до 24 лет, если они являются студентами-очниками.

Напомним, что законопроект внесён на рассмотрение в Государственную думу в августе текущего года членами комитета СФ по социальной политике: председателем Валерием Рязанским и зампредом Игорем Чернышевым.

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