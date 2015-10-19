Москва, 19 октября, 2015, 09:50 — ИА Регнум. Властям Украины следует заняться развитием экономики, чтобы не стать «тупым сельскохозяйственным придатком» для европейских государств. Об этом заявил глава администрации президента России Сергей Иванов в интервью ТАСС.

desktopwallpapers.org.ua Европе — урожай, Украинцам — небо.

«Если власти в Киеве думают о будущем государства, им стоит серьезно озаботиться происходящим, — говорит он. — Украина из аграрно-технологической страны превращается в тупой — извините за грубое слово, но другого не нахожу — придаток для производства сельхозпродукции, которую еще неизвестно, кто купит».

Как отметил руководитель администрации президента РФ, украинскую сельхозпродукцию в Европе пока покупать не спешат, поддерживая собственных фермеров.

По мнению Иванова, второе предназначение Украины при существующем раскладе — экспорт дешёвой рабочей силы за границу.

«Впрочем, пусть соседи сами решают, какой хотят видеть свою страну завтра», — отметил российский политик.