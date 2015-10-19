Абакан, 19 октября, 2015, 09:48 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Хакасии Виктор Зимин согласовали строительство в республике пяти жилых домов для военнослужащих. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

r-19.ru Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу (слева) в Хакасию

Возведение жилых объектов — следующий этап работ в рамках реализации проекта Минобороны по строительству военного городка в Абакане. В конце минувшей недели Сергей Шойгу побывал в Хакасии с рабочим визитом. Он посетил 5 отдельную железнодорожную бригаду, где совместно с Виктором Зиминым и командующим Центральным военным округом Владимиром Зарудницким проинспектировал выполнение работ. Шойгу осмотрел военный городок и прилегающую к нему территорию с вертолета.

Напомним, решение об укреплении материально-технической базы и развитии железнодорожной бригады глава Минобороны принял в начале 2013 года по итогам посещения воинской части. В республиканском правительстве уточнили, что в настоящее время близится к завершению строительство десятков объектов военного и гражданского назначения. Это новая казарма и столовая для военнослужащих, тентомобильные укрытия для военной техники, иные объекты, а также культурно-досуговый центр, спорткомплекс с бассейном и крытой ледовой площадкой. Планируется, что ими также смогут пользоваться и жители республиканской столицы.

Строительство более 360 квартир для военнослужащих железнодорожной бригады планируют начать в следующем году.

«Общий объем финансирования проекта строительства современного военного городка превышает 6,5 миллиардов рублей. Это инвестиции в экономику Хакасии и республиканской столицы и, что важно, в социальную сферу», — сказал Виктор Зимин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый визит Сергея Шойгу в Хакасию, приуроченный к строительству военного городка. В мае прошлого года министр также осмотрел основные строительные площадки и расспросил командира части и представителей подрядной организации о ходе работ. К слову, тогда Шойгу заявил, что стоимость проекта составляет более 5 млрд рублей.