Киев, 19 октября, 2015, 09:41 — ИА Регнум. Украина избрана одним из непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Как для самой ООН, так и для системы международных отношений в целом это — событие из разряда рутинных, обычная ротация, не заслуживающая особого внимания. На Украине известие из штаб-квартиры ООН вызвало бурю восторга и шквал комментариев. Более реалистические и сдержанные из них утонули в хоре выдержанных в патриотическом духе. Наиболее небанальными оказались два. В одном заявлялось, что членство Киева в СБ будет «способствовать возвращению Донбасса». В другом (гран-при за полет фантазии!) — что в новой ипостаси Украина сможет… вытеснить из Совета Россию.

replyua.net.ua Гражданская война на Украине.

Все статьи автора: Яков Рудь

Укропатриотизм, превращенный в государственную идеологию, диктует украинской власти алгоритм поведения, в котором любой ее шаг, любое действие должны быть направлены против России, нести в себе негатив для нее.

Новая «площадка» рассматривается в Киеве именно в такой плоскости. Глава МИД П. Климкин по горячим следам успел заявить, что Украина в Совбезе намерена заниматься «прессованием» России. Президент Украины обозначил два приоритета: борьба против терроризма и против Москвы.

Для П. Порошенко новость из Нью-Йорка послужила поводом порассуждать о том, что «глобальная коалиция» в защиту Украины от России, создание которой он инициировал на сессии Генассамблеи ООН, все-таки существует. Делегаты сессии в большинстве своем на инициативу внимания не обратили. В мире упорство Киева в желании выстроить эффективную долгосрочную стратегию государственного развития и обрести международное признание и поддержку на одной только ненависти к соседу остается непонятным. В штабе президента Украины это обстоятельство игнорируют. Лавры Б. Обамы, давшего год назад ход глобальной антитеррористической коалиции для борьбы с ИГИЛ, не дают П. Порошенко покоя.

«Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Барак Обама и я», — «скромно» поставил себя на последнее место в перечне мировых лидеров хозяин Банковой в «Обращении по поводу возвращения Донбасса», проявив в очередной раз тайную манию величия, обуявшую его в последнее время.

В выборе алгоритма внешнеполитического поведения и средств его реализации Киев остается несвободен, зависим от воли США. Чрезмерное усердие в нападках на Россию и в практических действиях в политике, экономике, культуре, трансграничном сотрудничестве, направленных на разрыв украинско-российских связей, за полтора года не принесло ему ни славы, ни счастья, однако, права изменить линию поведения по собственной воле он лишен.

Читайте подробнее в статье: Порошенко: клиническая ошибка или глобальная гениальность?