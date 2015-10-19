Киев, 19 октября, 2015, 09:29 — ИА Регнум. 19 октября бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко намерен придать гласности компрометирующую информацию о представителях власти Украины, пишет «Независимая газета».

inforesist.org Валентин Наливайченко.

Уточняется, что 17 октября 2015 года политик сообщил о создании новой организации «Антикоррупционное движение», в рамках деятельности которого он собирается заниматься дальнейшими разоблачениями преступлений власти.

Наливайченко возглавлял СБУ при президенте Викторе Ющенко в 2006—2010 гг. Снова был назначен Верховной радой на эту должность после бегства Виктора Януковича в феврале 2014 г.

В июне Петр Порошенко неожиданно и без объяснений подал в парламент представление на смену главы СБУ. Депутаты, поспорив, согласились утвердить решение президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наливайченко в эфире телеканала «112-Украина» заявил, что заявления генпрокурора Украины Виктора Шокина о том, что доказательств российского следа в событиях на Майдане нет, свидетельствуют о дезинформации главы ГПУ.

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