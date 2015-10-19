Минск, 19 октября, 2015, 09:18 — ИА Регнум. После прошедших в Белоруссии президентских «выборов» Лукашенко прямым текстом заявил, что сделал всё, что от него требовал Запад, и теперь ждёт ответной реакции. Ответом Запада стало непризнание соответствия выборов демократическим стандартам со стороны ОБСЕ и Госдепартамента США. С другой стороны, провокаций на выборах наши «западные партнёры» не устроили. При этом с Белоруссии пообещали снять санкции, но пока временно, на четыре месяца.

«Погоня». Государственный герб Великого княжества Литовского и Русского. Государственный герб Литвы. И одновременно: «Национальный» флаг Белоруссии, партийный флаг белорусской националистической оппозиции

Всё это означает, что игра продолжается.

Батьку держат на коротком поводке. Он должен чётко понимать, что слегка приоткрытую калитку могут мгновенно захлопнуть при одном неверном движении. Умная политика. Умеют они расставлять ловушки.

В связи с отказом Лукашенко от размещения обещанной российской авиабазы на своей территории в российской прессе опять стали появляться статьи о возможном уходе Белоруссии на Запад. Другая часть патриотической журналистики продолжает нести чушь про «советского патриота», сохраняющего огонёк советизма в заботливых ладонях. Противоречивые заявления Александра Лукашенко дают возможность для обеих трактовок, но ни одна из них не соответствует действительности. Что же происходит на самом деле?

Все уже привыкли к термину «белорусские качели».

Все статьи автора: Алла Бронь

Всем известно, что хитрый Батька более 20 лет удерживает власть в состоянии перманентного кризиса благодаря своему хитрому методу. Он поочерёдно заигрывает то с Россией, то с Западом, в итоге не попадая под полный контроль какой-либо стороны.

Но, как известно, всякое сравнение хромает.

Какие-то сравнения, метафоры, с одной стороны, наглядно иллюстрируют суть явления, а с другой — наоборот, её маскируют. В методологическом сообществе в серьёзных обсуждениях метафоры не приняты. Считается, что тот, кто слишком часто использует метафоры, хочет увести аудиторию от какого-то невыгодного для него вывода.

Полагаю, что метафора «белорусских качелей» скрывает от нас нечто очень важное. Как известно, реальные качели (маятник) после движения в одну сторону неизбежно двигаются в противоположную. Они не могут качнуться несколько раз в одну, а потом уже один раз в другую. Кроме того, амплитуда реальных качелей не может произвольно изменяться от одного колебания к другому. К примеру, нельзя качнуться на 50 градусов влево, потом на 15 вправо, потом на 30 влево, потом на 45 вправо. Амплитуда может увеличиваться или уменьшаться более-менее равномерно. Всё это не касается метафорических политических «качелей». В них возможно всё. Что же скрывают от нас «белорусские качели»?

Читайте подробнее в статье: Капитуляция Минска перед Западом. Капитуляция Москвы перед Минском