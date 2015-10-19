Якутск, 19 октября, 2015, 09:05 — ИА Регнум. Госдумой в первом чтении принята законодательная инициатива от Якутии, окончательное одобрение которой позволит эффективно осуществлять северный завоз в отдаленные населенные пункты региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

arctic-info Якутия просит депутатов ГД РФ принять закон, который сделает эффективнее северный завоз.

Суть инициативы в том, что необходимо напрямую выдавать бюджетный кредит той организации, которая выигрывает тендер и будет осуществлять закупку и доставку социально значимых продовольственных товаров, включая муку для нужд хлебопечения.

По мнению экспертов, экономия составит до 20−25% относительно сегодняшней схемы завоза.

Инициативу Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии и депутата Госдумы Вячеслава Тетекина в части предоставления юридическим лицам бюджетных кредитов за счёт средств бюджетов субъектов РФ, на территориях которых расположены районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, на закупку и доставку муки, комитет ГД по бюджету и налогам во главе с Андреем Макаровым рассмотрел, принял положительное решение и рекомендовал коллегам принять проект закона в первом чтении.

Напомним, действующее законодательство не предусматривает предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, осуществляющим закупку и доставку социально значимых продовольственных товаров, включая муку для нужд хлебопечения. В этой связи Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии предлагает практически напрямую выдавать бюджетный кредит той организации, которая выигрывает тендер, и таким образом снизить ставку. В итоге происходит экономия бюджетных средств, а организация получает возможность 100%-ной предоплаты и экономит до 18% на цене муки. То есть экономия составит до 20−25% относительно сегодняшней схемы завоза.

По мнению спикера парламента Якутии Александра Жиркова — это очень важный и актуальный законопроект. Более 500 населенных пунктов отдалены и труднодоступны.

«Законопроект очень актуальный, так как нацелен на более эффективную поддержку северного завоза при помощи механизма предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам для закупки и доставки муки, что особенно важно с учётом предельно ограниченных сроков навигации и сложной схемы товародвижения в экстремальных природно-климатических условиях в труднодоступных территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. К примеру, в Якутии 522 населённых пункта относятся к труднодоступным и отдалённым (81% территории), из них 242 населённых пункта не имеют круглогодичной транспортной доступности, в связи с чем доставка грузов в эти населённые пункты возможна только автомобильным транспортом автозимником», — пояснил Жирков.

Необходимость внесения законопроекта связана с реализацией гарантии обеспечения жизнедеятельности экономики и населения в районах Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов. Доставка в короткие сроки навигации запаса социально значимых продовольственных товаров в каждый населённый пункт, а особенно в поселения, в которых отсутствует круглогодичная транспортная связь, требует мобилизации значительного объёма финансовых ресурсов. Между тем хозяйствующие субъекты, обеспечивающие северный завоз, не располагают достаточными собственными оборотными средствами для организации досрочного завоза грузов на отдалённые территории республики, а привлечение банковских средств затруднено сложившейся системой северного завоза и существующей залоговой политикой при кредитовании завоза грузов с низкой оборачиваемостью.

«Поставщики, которые, как правило, находятся в центральных регионах, выставляют на тендера такие цены, что организации, выигравшие эти тендеры, не имея реальных оборотных средств, вынуждены покупать муку по цене на 18−20% дороже, чем если бы они могли позволить себе 100%-ную предоплату поставщику этой муки. К сожалению, это невозможно», — акцентировал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат якутского парламента Василий Власов.

По его мнению, гарантии поручительства, которые эти организации представляют коммерческим банкам под «жёсткие» кредиты с 20−22% годовых (поскольку это единственный источник финансирования закупа и доставки муки), к сожалению, в конечном итоге перекладывают эту тяжесть на республиканский бюджет, так как единственным реальным поручительством служит государственная гарантия, то есть те же бюджетные средства.

«Эти организации не имеют реального имущества, коммерческие банки товар в обороте в качестве обеспечения не принимают. Поэтому всё ложится на бюджет субъекта Федерации. Кроме того, государство вынуждено субсидировать движение товара, начиная от части банковской ставки, затем — части транспортных расходов, далее — разницы в цене, по которой мука продаётся хлебопёку. Таким образом, львиную долю расходов государство вынуждено брать на себя», — отметил Василий Власов.

Отметим, что на пленарном заседании депутатами Госдумы в режиме первого чтения был параллельно рассмотрен альтернативный законопроект № 772 707−6 «О внесении изменения в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации», инициированный Собранием депутатов Ненецкого автономного округа, согласно которому предлагается распространить льготные кредиты не только на муку, но и на все продовольственные товары и товары первой необходимости.

Выступая с докладом об альтернативных законопроектах, Андрей Макаров призвал поддержать законодательную инициативу якутских парламентариев.

«В отсутствие дефицита средств нам необходима точность формулировок. Механизм, который предлагает Ил Тумэн, — это представление кредитов конкретным юридическим лицам. Второй законопроект сложнее, прежде всего, нуждается в уточнении само понятие «товары первой необходимости, — сказал он. — Когда регион ни у кого не просит денег и хочет давать кредит, чтобы на север завозить муку и делать хлеб, не понимаю, какие могут быть аргументы против. Таких аргументов против не нашел и наш комитет Госдумы», — сказал председатель комитета.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Жирков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM добавил, что получить согласие правительства РФ на законопроект не удалось, однако Якутия добилась поддержки в Государственной думе.

«Мы достаточно хорошо мониторили ситуацию и осознанно пошли на запрос по самой основной из этого ряда продукции для Севера — по муке, расширение этого перечня привело бы к провалу инициативы», — отметил спикер якутского парламента.

Таким образом, понимая общую экономическую ситуацию в стране, якутские парламентарии не сочли нужным расширять перечень товаров, на который можно было бы распространить право предоставления бюджетных кредитов, и остановились только на том виде, который является наиболее социально значимым и, естественно, поставляется в больших объёмах в северные регионы.