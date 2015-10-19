с. Куруш, Дагестан, 19 октября, 2015, 08:19 — ИА Регнум. Итогом очередной спецоперации, проведенной в Хасавюртовском районе Дагестана, стали четверо убитых боевиков. Как сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета 19 октября, их личности предварительно опознаны. По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, они входили в состав так называемой «хасавюртовской» банды и были причастны к убийству в сентябре текущего имама сельской мечети Магомеда Хидирова.

фото предоставлено информационным центром НАК Найденное на месте боестолкновения в селе Куруш оружие боевиков

Напомним, возможном нахождении бандитов в окрестностях селения Куруш Хасавюртовского района информацию силовики получили в минувшую субботу. Населенный пункт был объявлен зоной проведения контртеррористической операции, здесь с 06:30 17 октября начал действовать особый правовой режим.

Прибывшими на место силы спецназа ФСБ в лесном массиве обнаружили группа вооруженных лиц, пытавшихся вырваться из зоны оцепления. В ответ на предложение сдаться бандиты открыли огонь. В результате завязавшегося боестолкновения четверо бандитов нейтрализованы. На месте боя обнаружены четыре автомата с боеприпасами. Не обошлось и без жертв со стороны правоохранительных структур. По информации ведомства, в ходе операции ранение получил сотрудник спецподразделения ФСБ России. А вот пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.

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Напомним, на минувшей неделе в Дагестане режим КТО в разных районах республики вводился трижды. Так, 15 октября боевиков искали в Дербентском районе, а 13 октября спецоперация по поимке и нейтрализации членов незаконных вооруженных формирований была проведена спецслужбами в Цумадинском районе Дагестана. Еще ранее особый правовой режим вводился на территории Унцукульского (10 октября) и Карабудахкентского районов (6 октября).

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Как сообщало ИА REGNUM, имам Магомед Хидиров был убит в селе Куруш 9 сентября. Двое мужчин в масках расстреляли его из пистолета, когда имам направлялся на утреннюю молитву.