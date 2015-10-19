Южно-Сахалинск, 19 октября, 2015, 07:34 — ИА Регнум. Приостановлена операция по поиску и спасению моряков в районе острова Шумшу (Курильские острова) в Охотском море. Причина приостановки — надвигающийся циклон. Возобновить спасательные работы МЧС сможет не ранее 21 октября, сообщили в пресс-службе ДВРЦ МЧС России.

oboi20.ru Спасательный круг.

«Суда, которые принимали участие в поисках, укрылись в безопасных районах», — сообщили в пресс-службе.

Часть территории уже обследована: начиная с вылета спасательного вертолёта 17 октября обследовано 290 км.

Напомним, что 17 октября в Охотском море потерпел крушение плашкоут «Парамушир»: он перевернулся вблизи острова Шумшу. Моряков отправился искать вертолёт МЧС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с крушением плашкоута «Парамушир» в районе острова Шумшу Сахалинской области возбуждено уголовное дело.

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