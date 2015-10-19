Екатеринбург, 19 октября, 2015, 07:06 — ИА Регнум. Обеспокоенные странной вибрацией жители трех городов Свердловской области начали звонить на региональный телефон доверия ГУ МЧС. Сотрудники ведомства проведут проверку в жилых домах городов Екатеринбург, Первоуральск и Новоуральск. Как сообщает пресс-служба ведомства, первые звонки от сейсмочувствительного населения стали поступать после полуночи по московскому времени.

http://www.kndc.kz Принтскрин данных геолокации с сайта Казахстанского национального центра данных

Оперативно проведенные проверки нарушений в жизнеобеспечении указанных населенных пунктов не выявили. В ГУ МЧС по Свердловской области созданы две оперативные группы, ведущие контроль за обстановкой.

По данным Казахстанского национального центра данных Института геофизических исследований, землетрясение магнитудой 4,2 произошло 18 октября в 21:45 по Гринвичу (00:45 мск 19 октября) в Свердловской области. Эпицентр землетрясения располагался в 60 км юго-западнее Екатеринбурга к югу от поселка Верхние Серги. В столице области ощущались толчки с интенсивность в три балла.