Москва, 19 октября, 2015, 06:47 — ИА Регнум. Заседание президиума Госсовета по вопросам развития рыбного комплекса проведет сегодня, 19 октября, президент РФ Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, предполагается, что на заседании будут обсуждаться вопросы насыщения внутреннего рынка качественной отечественной рыбопродукцией, комплексного развития рыбного хозяйства страны, судостроения для нужд рыбной промышленности и инфраструктурные проекты в рыбопереработке.

У нас мало хлеба — рыба его заменит. Советский плакат. 1921.

В заседании примут участие руководители экономического блока администрации и правительства, федеральных служб и ведомств, главы субъектов Федерации и руководители рыбохозяйственных предприятий и ассоциаций.