Минск, 19 октября, 2015, 01:35 — ИА Регнум. Финал президентской кампании в Белоруссии пришелся на период обострения экономического кризиса, сопровождающегося падением промышленного и сельскохозяйственного производства, внешнего товарооборота и экспорта. По данным Белстата, за январь-сентябрь 2015 года ВВП республики упал на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM А.Лукашенко, в ожидании

Очевидно, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз социально-экономического развития на 2015 год оказался несостоятельным по важнейшим параметрам. Впрочем, и предыдущие прогнозы не выполнялись. Например, по официальному прогнозу на 2014 год ВВП должен был вырасти на 3,3%, а по данным Белстата рост составил 1,6% — т. е. почти в два раза ниже запланированного. Согласно официальному прогнозу на 2013 год ВВП должен был вырасти на 8,5%, а по данным Белстата рост составил 0,9% — расхождение более чем в девять раз.

Руководству постсоветской республики не мешало бы объясниться не столько с потенциальными кредиторами, сколько с собственным народом: как так получается, что запланированное и реальное расходятся не на несколько процентов, и даже не на десятки процентов, а в разы? Однако признавать собственные ошибки и объясняться в постсоветской республике не принято. Во всяком случае, до сих пор подобного не наблюдалось.

Проваленным оказался и план на пятилетку — Программа социально-экономического развития Белоруссии на 2011−2015 годы, принятая на III «Всебелорусском народном собрании» накануне финала президентской кампании 2010 года и утверждённая президентским указом 11 апреля 2011 года. Планировалось, что ВВП в 2015 году будет на 62−68% больше уровня 2010 года. Вероятно, из конъюнктурных соображений было решено не проводить очередное собрание накануне финала президентской кампании 2015 года, а отчёт о выполнении плана на уходящую пятилетку перенести на более поздний срок.

Пока готовится новый пятилетний план и план на 2016 год, Совмин Белоруссии проинформировал о неизбежности сокращения расходов на социальную сферу, что означает, помимо прочего, рост тарифов ЖКХ. Таким образом в правительстве надеются сэкономить и оптимизировать сократившуюся доходную часть бюджета.

Судя по осторожным заявлениям чиновников, 2016 год будет для Белоруссии не легче нынешнего. Министр финансов Белоруссии Владимир Амарин заявил 15 октября, что республиканский бюджет на 2016 год планируется принять с профицитом в 2% ВВП. При формировании бюджета следующего года правительство исходит из цены на нефть $57 за баррель и возможности пополнения бюджета $1,2−1,3 млрд от нефтепошлин, которые в 2015 году правительство РФ разрешило зачислять в бюджет постсоветской республики как компенсацию за «большой налоговый манёвр» в российской нефтяной отрасли. По словам Амарина, сейчас ведутся переговоры с Москвой о зачислении нефтепошлин в белорусский госбюджет в полном объёме.

Помимо экономии Совмин надеется поправить положение кредитами. По словам того же Амарина, официальный Минск ведёт переговоры с МВФ о реализации расширенной программы финансирования. Причём, подчеркнул чиновник, это будет «не программа stand-by», а совершенно новая программа кредитования официального Минска, который планирует получить от фонда $3 млрд под реализацию пресловутых структурных реформ.

Кредиты и российские нефтепошлины помогут официальному Минску обслужить внешний госдолг. По словам Амарина, в 2015 году на эти цели будет потрачено $3,6 млрд, а в 2016 году — почти $3,3 млрд.

Параллельно правительство Белоруссии декларирует «либерализацию системы ценообразования». Именно об этом заявил 15 октября в Минске замминистра экономики Дмитрий Крутой. По его словам, планируется и далее сокращать госрегулирование цен, и уже проделана в этом направление большая работа — сейчас в постсоветской республике насчитывается 12 позиций в перечне социально значимых товаров и 43 позиции в перечне товаров, ценообразование которых определяют чиновники. Как показала практика «недевальвации» конца 2014 — начала 2015 гг., ничто не мешает Александру Лукашенко потребовать «заморозить цены» и ввести «налог на валюту» своим указом без оглядки на формальности.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне оглашения официальных итогов президентской кампании 2015 года в Белоруссии Евросоюз решил временно приостановить применение к официальному Минску части санкций. Данная мера, в частности, позволяет белорусским госпредприятиям из «чёрного списка» обратиться за финансовой помощью к партнёрам в ЕС.

Как заявил 18 октября в эфире гостелевидения Белоруссии глава МИД постсоветской республики Владимир Макей, официальный Минск является «донором стабильности и безопасности», работает «вместе с европейцами» и ждёт скорейшей и полной отмены санкций ЕС. Иного мнения придерживаются США, не спешащие ни приостанавливать, ни отменять санкции в отношении официального Минска.