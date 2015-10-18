Лондон, 18 октября, 2015, 22:40 — ИА Регнум. Сегодняшние четвертьфиналы принесли следующие результаты:

oboi.kards.qip.ru Регби.

Ирландия — Аргентина 20: 43

Австралия — Шотландия 35:34

Победа Аргентины над Ирландией оказалась не то, чтобы неожиданной, но не очень ожидаемой. Ирландия заняла первое место в своей группе, Аргентина в своей группе была второй. С другой стороны, Ирландия играла только с европейскими командами и Канадой, а вместе с Аргентиной в группе играла сборная Новой Зеландии, так что первое место практически не было вакантным. Тем не менее, победа Аргентины, слабейшей из гигантов южного полушария, над показывавшей отличную игру Ирландией, если и предполагалась, то не с таким преимуществом.

Победа Австралии над Шотландией наоборот, казалась почти предопределённой. Но то, как эта победа была достигнута, требует нескольких дополнительных слов. Большая часть матча прошла в ровной борьбе, австралийцы верили в своё преимущество в классе, шотландцы бились как настоящие регбисты, и к концу второго тайма помаленьку оформилось преимущество австралийцев 32:24. Шотландцы отыграли три очка со штрафного, но этого было мало. Австралия владела мячом и уверенно разыгрывала его в середине поля. До победы оставалось шесть минут. И тут шотландцы совершили чудо, в виде перехвата и молниеносного заноса мяча по центру. Затем реализация попытки, счёт 34:32 в пользу шотландцев, и уже перед австралийцами стоит почти неразрешимая проблема, как спасти матч. А мяч у шотландцев, они отправляют его к воротам австралийцев, те обратно, шотландцы снова посылают мяч к воротам австралийцев, те решают, что пора нести мяч на руках, но недалеко от средней линии выкатываются с мячом в аут. Шотландия вводит мяч, идут последние минуты. Розыгрыш коридора, потеря мяча, и нарушение правил. Последняя минута, австралийский бьющий держит в руках победу Австралии. Он точен. Австралия в полуфинале.

Теперь в полуфиналах Кубка мира по регби сыграют:

24 октября Южная Африка — Новая Зеландия

25 октября Аргентина — Австралия