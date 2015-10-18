Киев, 18 октября, 2015, 22:22 — ИА Регнум. Президент Петр Порошенко запретил украинским телеканал показывать кадры, на которых он жмет руку президенту России Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже, которая состоялась 2 октября. Об этом сообщает бывший продюсер телеканала «112 Украина» Виктор Зубрицкий, новость передает «Пресса Украины».

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«2 октября перед началом саммита «нормандской четверки» в Париже Порошенко пожал руку Путину. Я не буду разбираться, правильно это или не правильно. Я буду говорить об ответственности президента. Так вот, Порошенко Путину руку пожал, но пожелал, чтобы украинцы об этом не знали. И как-то странно, все телеканалы Украины НЕ заметили этого события», заявил он.

По словам Зубрицкого, когда телеканал «112 Украина» готовился к эфиру, начался шквал звонков из аппарата президента и «соответствующих служб» о недопустимости показа рукопожатия в эфире.