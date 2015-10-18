Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 18 октября, 2015, 19:53 — ИА Регнум. На Ямале власти Нового Уренгоя ищут пути решения жилищных проблем горожан, несогласных с условиями переселения из ветхого и аварийного жилья, сообщили корреспонденту

Очередные у бассейна. Картина. Художник Перов Василий Григорьевич. (1865).

За последние пять лет в Новом Уренгое было построено более 140 тыс. квадратных метров жилья — это около трех тысяч квартир. Из ветхого и аварийного фонда переселили 1086 семей, ликвидировали 123 деревянных дома. Сейчас полным ходом идет второй этап сноса ветхого жилья. До конца 2016 года 303 деревянных дома подлежат сносу.

Чиновники поясняют: принять участие в программе переселения из ветхого и аварийного жилья могут только люди, проживающие в деревянных домах на законных основаниях. То есть подтверждают это право ордером, выданным органом местного самоуправления, либо решением суда, либо правоустанавливающими документами о собственности жилья. Граждане, которые не подтвердят законность проживания в деревянном доме, предназначенном под снос, капитальное жилье получить не смогут. Квартирный вопрос, согласно российскому законодательству, им предстоит решать самостоятельно.

Однако по мере реализации программы переселения образовалась группа новоуренгойцев, которые проживали в жилых помещениях, предоставленных организациями. Данное жилье не относится ни к их личной собственности, ни к муниципальному, а является ведомственным. В судах данные граждане проигрывают дела и с вердиктами они не согласны. После сноса домов они фактически остаются на улице.

Глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз лично встречался с каждым из заявителей, сообщает пресс-служба. С недовольными ходом переселения из ветхого жилья постоянно находятся в контакте руководители профильных управлений города. Они рассматривают возможные варианты выхода из создавшейся ситуации.

В намеченных на 23 октября слушаниях по данному вопросу, помимо заинтересованных граждан, примут участие председатель городской думы, глава Нового Уренгоя, прокурор города, представители службы судебных приставов, ОМВД, ФСБ, МЧС и других органов власти.