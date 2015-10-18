Рим, 18 октября, 2015, 17:43 — ИА Регнум. Для западных СМИ результаты выборов в Белоруссии были предсказуемы, впрочем, как и для всего мира. Однако итальянские СМИ написали, что явка в 89% говорит скорее о честных результатах, а поэтому ЕС намерен поддержать Минск на пути его независимости. (от кого или чего не уточняется).

kp.by Александр Лукашенко с сыном Колей на параде Победы в Пекине.

La stampa: «Противоречивый белорусский президент Александр Лукашенко выиграл пятый раз подряд с результатом, превышающим рекорд предыдущих выборов, где он набрал 79,65% голосов, на этот раз между 80% и 84% голосами в соответствии с опросами, председатель Центральной избирательной комиссии подозрительно говорит о 89%. Оппозиция вышла на улицы и призвала к бойкоту этих «обманных выборов», осуждая мошенничества и подтасовки бюллетеней. Однако процент явки был очень высок (более 80%), на данный момент нет массовых жалоб на мошенничество. Для Лукашенко на карту этих выборов поставлена возможность сближения с ЕС, против которой выступил новый лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Алексиевич, которая назвала батьку «человеком, недостойным доверия», «советским человеком, который никогда не изменится», по ее словам, Белоруссия остается в лапах «мягкой диктатуры».

По мнению издания, теперь наблюдатели ОБСЕ определят курс в отношениях между Брюсселем и Минском, под подозрительным глазом Москвы, ведь возможно признание некоторого «прогресса», по мнению некоторых западных дипломатов, чтобы начать «нормализацию», которая должна выразиться конце этого месяца в аннулировании или приостановлении санкций, изолирующих страну с 2006 года. Следует ожидать возобновления экономического и политического сотрудничества, с возможным притоком западного капитала и инвестиций, возобновления диалога с МВФ, отношения с которыми прервались на целых пять лет.

То, что Запад пытается приблизиться к тому, кого в 2005 году тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс назвала «последним диктатором Европы», видно и на фотографиях, которые Обама и его жена Мишель согласились сделать вместе с Лукашенко и его неразлучным сыном Колей на полях недавней Генеральной Ассамблеи ООН. Однако, как пишет La stampa, отношения Лукашенко и Путина нельзя назвать лучшими. Александр Лукашенко якобы отклонил просьбу «кремлевского лидера о постройке авиабазы в Белоруссии, это будет означать конец нейтралитета и, следовательно, независимости Минска, который все же остается первым и наиболее прочным союзником России среди стран бывшего СССР». «Отмена санкций будет глотком воздуха для Лукашенко, опытного эксперта в маневрировании между Россией и Европейским Союзом. Для ЕС поддержать Минск — это не значит удалить его с орбиты влияния Москвы, но помочь ему открыться и поддерживать свой нейтралитет», — подчеркивает издание.

Совсем иного мнения об отношениях Москвы и Минске онлайн издание Formiche.net: «Лукашенко воспользовался географическим положением Белоруссии для того, чтобы получить выгоды от России и Европейского Союза. Он продолжает быть союзником Москвы и членом Соглашения Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского союза, настаивает на создании единого государства с Россией. Для укрепления связей между Лукашенко и Путиным будет подписано соглашение по создании российской авиабазы в Белоруссии. Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск нуждается в российских самолетах для защиты воздушного пространства. Глава ВВС России Виктор Бондарев заявил, что база будет размешать 24 Су-27СM3 с возможностью атаковать наземные цели».

ГазетаIl Giornaleна прошедшей неделе написала о поединке между Россией и Соединенными Штатами, территория которого простирается от Сирии до Афганистана.

«На следующий день после решения Барака Обамы продержать американские войска в Кабуле до 2017 года, Владимир Путин выразил намерение выдвинуть свою армию, чтобы заблокировать границы России и бывших советских республик Центральной Азии от террористической угрозы Афганистана, будь то талибы или ИГИЛ. Может быть, этот шаг уже был продуман Москвой в ожидании постепенного вывода войск НАТО из Афганистана и того вакуума во власти, который бы остался. Но сегодня это стало новой демонстрацией силы, демонстрацией возможности играть на всех фронтах международной арены, после Ливии и Сирии осудить очередной разгром американской внешней политики. Для Кремля, на самом деле, решение Белого дома о приостановлении вывода войск из Афганистана, с непосредственной угрозой талибов о «тотальной войне» против американских объектов, является еще одним ярким свидетельством полного провала военной 14-ти летней политики Вашингтона и его союзников. Поэтому Россия вмешивается напрямую, претендуя на главную роль в Центральной Азии, конкурируя с Соединенными Штатами. Московские войска будут патрулировать пористую границу, которую Афганистан имеет с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, Москва опасается не только потока наркотиков, но также проникновения террористов на свою территорию».

Возможное решение об продлении срока присутствия военных США на территории Афганистана прокомментировало и коммунистическое изданиеIl manifesto. «Уже понятно решение Италии, как и Германии, возобновить свое военное участие в Афганистане, ведь это отвечает потребностям американской администрации, которая, возможно, еще до публичного объявления Обамы, уже заручилась поддержкой союзников. Теперь следует ждать только того, что НАТО огласит мотивы своего присутствия, превращая свою миссию в постоянное присутствие, которое будет иметь дело больше с войной, чем с простым обучения афганских военных кадров».

Вот причины, по мнению издания, которые побудили Обаму так поступить: захват Кундуза талибами, трудности в установлении мира, реплики республиканцев и даже американских демократов, менее формальные просьбы из самого Кабула и из центров старого Северного альянса.

«Но есть нечто другое во внезапном американском пробуждении: есть стратегическая причина того, что сопровождает глубокое желание военного лобби Америки и Европе — им совсем не жаль продолжить данную миссию, хоть и заранее проваленную, ведь возобновятся расходы на испытание нового типа оружия. Русским бы тоже понравилось создать новую военную силу, которая включает в себя соседние страны. Если НАТО уйдет из Афганистана, на шахматной доске геополитики передвинется еще одна пешка, на севере мы видим украинский кризис, а в центре, на Ближнем Востоке, идет новое испытание на прочность. Американцы боятся российской агрессии, знают и боятся плана сближения Москвы, которая в эти дни повторяет общую мантру: афганские вооруженные силы недостаточно подготовлены, существует риск проиграть по силе талибам. Игра выглядит довольно ясно: афганцы ничего не могут, им нужна помощь. Вашингтон и Москва готовы ее предложить. Важно быть первым в этих вещах, за исключением того, что США и Европа уже в Кабуле. Нецелесообразно уходить сейчас. Лучше ещё немного подождать».

Президента России западные СМИ описывают как человека твердого и бескомпромиссного, со ссылкой на иранское информагентство «Tansim News», итальянские СМИ написали о якобы приказе Владимира Путина доставить в Москву тело лидера ИГ — Абу — Бакра аль-Багдади. Информагентство Askanews: «Привезти в Москву живого или мертвого лидера ИГ. Такой приказ отдал президент Владимир Путин российским генералам, которые ведут войну против террористической организации в Сирии. Глава российского государства запросил тело лидера террористической организации, чтобы казнить в Москве и выставить тело на всеобщий показ, что по идее невозможно, поскольку в России смертная казнь была отменена в 1996 году. По информации того же иранского информагентства, Путин сказал, что если не удастся взять живыми лидеров ИГИЛ, следует доставить в Россию хотя бы их тела. Такой запрос Путина имеет своей целью смутить Соединенные Штаты и подчеркнуть провал международной коалиции. Ведь США в течение года ведут безуспешную борьбу против террориста номер один Абу — Бакра аль-Багдади».

Даже локальная итальянская пресса начинает подсмеиваться над Обамой. Маленькое издание северного города Имола Imolaoggiопубликовало статью под заголовком: «Обама насмешил мир».

Речь идет о фразе Обамы «бомбами Россия не принесет мир», — так прокомментировал президент США участие России в войне в Сирии в ходе совместной пресс-конференции с президентом Северной Кореи. «Обама в очередной раз напомнил, что Башар Асад должен уйти. Это просто приказ банкиров, которые до сих пор не имеют представительств в Сирии», — пишет Imolaoggi.

Заявление американского президента прозвучало именно в тот момент, когда Москва продолжала бомбардировать Сирию. Асад при помощи Москвы и 2000 иранских военных начинает отвоевывать своим территории. Но Обама предупредил: «Их теоретические основы не работают и не будут работать. Иран и Россия прежде давали деньги и оружие Асаду, сейчас вышли прямо на поле боя». Imolaoggi напомнило читателям, что США существуют как Соединенные Штаты Америки 239 года, 222 года они были в состоянии войны с кем-то. «Понятие мира не существует в менталитете руководителей США, понятие войны — да. С 11 сентября 2001 года США потратили 1,6 трлн долларов на ведение войны и убили 350 тысяч человек».