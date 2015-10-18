Москва, 18 октября, 2015, 17:30 — ИА Регнум. Поток туристов из Китая вырос в 2015 году на 51% по сравнению с прошлым годом, превысив 200 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

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Китай опережает по этому показателю США, Францию, Испанию, Великобританию — около 107 млн человек. За 2014 год в Россию прибыло 410 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в 2013 году, уточнил Барзыкин. «А уже за первое полугодие 2015 года на 51% больше, чем в предыдущем году: более 200 тысяч прибыло», — заявил он, добавив, что по количеству иностранных туристов Сочи вышел на третье место после Москвы и Санкт-Петербурга, приняв более 288 тысяч человек.

Управляющий директор по туризму международного аэропорта Сочи Дмитрий Заикин полагает, что открытие прямого авиасообщения между Сочи и Китаем возможно летом 2016 года. По его словам, что маршруты из Сочи в Китай назначены два российских перевозчика: «Оренбургские авиалинии» — на маршрут Сочи-Пекин, и авиакомпания «Таймыр» — на маршрут Сочи-Урумчи.

«Это означает, что у авиакомпаний есть намерения открыть рейс. Мы надеемся, что намерения серьезные. Пока точной даты начала рейсов, которые уже можно будет анонсировать и объявлять, нет. Мы предполагаем, что это будет с лета 2016 года. Но точной даты пока никто не называет», — пояснил Заикин.