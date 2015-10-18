В женской баскетбольной Суперлиге А сегодня сыграно пять матчей 3-го тура
Москва, 18 октября, 2015, 21:34 — ИА Регнум.
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Баскетбол.
- «Динамо» (Новосибирск) — МБА (Москва) 65:73 (18:26, 18:22, 18:10, 11:14)
- «Энергия» (Иваново) — «Динамо» (Курск) 56:106 (12:17, 19:28, 13:28, 12:33)
- «Енисей» (Красноярск) — «Казаночка» (Казань) 66:42 (17:8, 19:12, 9:6, 21:16)
- УГМК (Екатеринбург) — «Спартак» (Ногинск) 120:41 (32:9, 34:11, 17:14, 37:7)
- «Вологда-Чеваката» (Вологда) — «Спарта&К» (Видное) 74:71 (21:18, 18:12, 21:21, 14:20)
Положение команд в розыгрыше женской баскетбольной Суперлиги_А здесь.