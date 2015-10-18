Ньон, Швейцария, 18 октября, 2015, 14:10 — ИА Регнум. В городе Ньон (Швейцария) прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2016 года. Результаты жеребьевки опубликованы сегодня, 18 октября, на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Сборная Украины сыграет со Словенией в стыковом матче за право выйти на Евро-2016. В других стыковых матчах Швеция сыграет с Данией, Босния и Герцеговина — с Ирландией, а Венгрия — с Норвегией.

Первые стыковые матчи пройдут 12−14 ноября, ответные — 15−17 ноября.

Напомним, сборная России 12 октября со счетом 2:0 обыграла в Москве команду Черногории и напрямую вышла на Евро-2016.

На Чемпионат Европы 2016 года напрямую вышли сборные Франции (как хозяева чемпионата), Албании, Чехии, Португалии, Исландии, Хорватии, Бельгии, Италии, Уэльса, Австрии, Испании, Румынии, Словакии, Северной Ирландии, Германии, Турции, Польши, Швейцарии и Англии.

Жеребьевка финального этапа Евро-2016 состоится 12 декабря в Париже. Сам турнир пройдет с 10 июня по 10 июля 2016 года в 10 французских городах: Тулузе, Бордо, Сент-Этьене, Лансе, Сен-Дени, Ницце, Лилле, Марселе, Лионе и Париже. Всего в предстоящем соревновании должны принять участие 24 национальные сборные.