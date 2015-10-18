Луганск, 18 октября, 2015, 13:50 — ИА Регнум. «17 октября в рамках уголовного дела, возбужденного по факту совершения должностными лицами действий, выходящих за пределы предоставленных законом ЛНР прав и полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства, т. е преступления, предусмотренного ч.3 ст.354 УК ЛНР, сотрудниками МГБ и МВД ЛНР с санкции главы республики Игоря Плотницкого был задержан министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Дмитрий Лямин», — сообщили в пресс-службе республики.

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По данным Министерства государственной безопасности ЛНР, министр, «находясь в преступном сговоре с правой рукой известного украинского криминального авторитета Юры Енакиевского неким И. Аврамовым, неукоснительно выполнял распоряжения криминальных авторитетов по контрабанде угля и передаче под контроль криминалитету стратегически важных для республики предприятий топливно-энергетической сферы». В пресс-службе заявили, что, по данным ведомства, особо активно нарушения закона Ляминым зафиксировано в угольной сфере: используя свое служебное положение, в период с января по сентябрь 2015 года незаконным путем реализовал на Украину более 3,3 млн тонн угольной продукции, что составляет более 88% от всего добытого и реализованного республикой угля.

«Свои махинации он проводил через подконтрольные ему фирмы, которые не имеют регистрации и не осуществляют выплаты в бюджет», — уточнили в ведомстве.

В результате преступной деятельности Лямина, по данным МГБ, экономике ЛНР нанесен ущерб в размере около 350 млн рублей. Глава ЛНР Игорь Плотницкий пока никак не комментирует арест своего протеже. «Кроме того, указанные предприятия используют 75−80% железнодорожных перевозок республики, при этом железнодорожный тариф ими не уплачивается. Недополученная прибыль Луганской железной дороги только за сентябрь текущего года составляет около 69 млн рублей», — заявили в пресс-службе.