Домодедово, Московская область, 18 октября, 2015, 13:31 — ИА Регнум. Обманутые дольщики из подмосковного Домодедово вновь вышли на митинг. Несостоявшиеся жильцы ЖК «Южное Домодедово», застройщиком которого выступает СУ-155, 17 октября собрались перед зданием администрации городского округа и потребовали предоставить квартиры, срок сдачи которых истек более года назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

krinda4.livejournal.com Митинг обманутых дольщиков ЖК «Южное Домодедово», СУ-155. 17.10.2015.

«В наших договорах стоят сроки сдачи домов в 2014 году. Мы до сих пор не можем добиться нормального возобновления работ и ввода первой очереди ЖК «Южное Домодедово» в эксплуатацию. Наш застройщик — СУ 155 — на грани банкротства, долг компании составляет 30 млрд рублей. Что будет с нами? Помимо 22 домов, заброшены школа и детский садик.

Ведь мы купили квартиры у системообразующего предприятия с 60-летней историей, владелец которой получил орден из рук президента за заслуги в сфере строительства!» — заявили дольщики корреспонденту ИА REGNUM.

Целью митинга стало привлечение внимания к проблеме обманутых дольщиков и пайщиков компании СУ-155 — ведь в Домодедово проживают несколько тысяч таких семей, подчеркнули участники акции.

Посредством плакатов и транспарантов активисты обратились к правительству области и президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуация и помочь людям получить долгожданные квартиры. Митингующие также потребовали санации компании «СУ-155».

По словам дольщиков, им обещали возобновить работы на стройке в ЖК «Южное Домодедово», однако решить ситуацию оперативно не удалось. «Воз и ныне там. Стройка до сих пор заброшена. Перспективы пока туманные. Люди по-прежнему ждут, хотя веры с каждым днем все меньше», — заявили жители и подчеркнули, что 11 февраля к ним обращались представители застройщика и обещали ввод первых домов уже в первом квартале текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинги дольщиков строительной компании «Су-155» проходят в Подмосковье регулярно. Например, владельцы квартир в недостроенном ЖК «Южное Домодедово» ранее уже дважды собирались на акции протеста — 21 июля в Домодедово и 26 сентября на Суворовской площади в Москве. По результатам последнего митинга, дольщики из Домодедово и других муниципалитетов области приняли резолюцию с обращениями к президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, руководителям правоохранительных органов, мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву, депутатам Государственной Думы. Дольщики требуют создания при правительстве РФ специального оперативного штаба по решению проблемы ГК «СУ-155» и проведения проверки деятельности компании.

Напомним, «СУ-155» — один из основных застройщиков Московской области. С 2014 компания испытывает финансовые трудности. В частности, она задолжала около 1 млрд рублей Долгопрудному и еще 25 млн рублей не выплатила по штрафам Госстройнадзора Московской области. Также у неё есть ряд других долгов. Кредиторы подали несколько исков о признании компании банкротом, а в августе строительную компанию исключили из хартии застройщиков Подмосковья из-за несоответствия условиям сообщества. В сентябре 2015 года объекты, которые должна была построить компания в Московской области, были переданы другим застройщикам. Тем временем вопрос получения квартир дольщиками до сих пор не решен.