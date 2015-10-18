Москва, 18 октября, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Руководящий Совет Межпарламентского союза (МПС) сегодня, 18 октября, принял заявление о неприемлемости санкций против парламентариев. Об этом сегодня сообщил председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

wikipedia.org Константин Косачев.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия не приемлет любые санкции, любые ограничения для межпарламентского диалога. Любые такие ограничения нарушают права и свободы парламентариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре российская делегация отказалась ехать в Нью-Йорк для участия в мероприятиях МПС, так как власти США дали Валентине Матвиенко «усеченную визу».

Матвиенко отметила, что невозможность принять участие во встречах по линии организации произошла не по её вине. Российская делегация также выступила с заявлением о недопустимости проведения международных встреч в странах, которые не гарантируют участие всех парламентариев и ограничивают их действия.