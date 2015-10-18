Москва, 18 октября, 2015, 12:27 — ИА Регнум. Авиакомпания «Трансаэро» отменяет 80 рейсов на понедельник, 19 октября. Об этом сегодня, 18 октября, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

aviatablo.ru Трансаэро.

Сообщается, что остальные рейсы авиакомпании «Трансаэро» 19 октября предварительно выполняются по расписанию. В случае если рейсы будут отменены, колл-центр авиакомпании «Трансаэро» в обязательном порядке произведет оповещение, сообщает пресс-служба.

В «Трансаэро» пояснили, что перевозка пассажиров отмененных рейсов будет осуществляться рейсами компании «Аэрофлот». Транзитным пассажирам отмененных рейсов будет обеспечена доставка в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Вторая по величине авиакомпания в России — «Трансаэро» — находится в предбанкротном состоянии. Предполагалось, что авиаперевозчик вместе со всеми его долгами будет продан самой крупной российской авиакомпании с государственным участием — «Аэрофлоту» — за символический один рубль. Однако сделка так и не состоялась. Теперь кредиторы собираются инициировать процедуру банкротства «Трансаэро».