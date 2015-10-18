Москва, 18 октября, 2015, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравили работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье октября.

avtosreda.ru Укладка дороги.

Путин в своей поздравительной телеграмме работникам дорожного хозяйства отметил, что эта отрасль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, играет ключевую роль в устойчивом развитии регионов, отечественной экономики в целом, напрямую влияет на качество жизни граждан России.

Российский лидер напомнил, что перед работниками дорожного хозяйства стоят серьезные задачи, главная из которых — развитие сети дорог федерального значения и международных транспортных коридоров.

Путин подчеркнул необходимость наращивать темпы строительства скоростных магистралей, уделять неустанное внимание совершенствованию дорожной инфраструктуры. Президент пожелал дорожникам успехов в их ответственной работе.

В свою очередь, председатель правительства Медведев отметил, что в последние годы увеличивается интенсивность транспортного движения, растут объемы грузовых и пассажирских перевозок. Медведев подчеркнул, что работники дорожного хозяйства делают все для того, чтобы улучшить техническое состояние магистралей, расширить их пропускную способность.

«Рассчитываю, что вы будете и впредь работать с полной самоотдачей, активно внедрять интеллектуальные транспортные системы, применять современную технику, инновационные материалы и технологии, которые повышают качество наших дорог, делают их удобными, комфортными и безопасными», — отмечается в поздравительной телеграмме Медведеве.